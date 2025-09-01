Воробьёв: 26 новых школ и 57 после капремонта открыли в Подмосковье 1 сентября

В День знаний в Зарайске открылось новое здание школы №1, носящей имя дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова. Это одна из 26 новых школ, распахнувших свои двери в Московской области 1 сентября. Кроме того, 57 учебных заведений были обновлены после капитального ремонта, проведённого в рамках президентской программы, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Школа №1 – одно из старейших образовательных учреждений в Зарайске, названное в честь Виктора Николаевича Леонова, отважного защитника Заполярья в годы Великой Отечественной войны, уроженца этих мест, сообщает РИАМО.

В 2022 году стартовало строительство сразу 20 новых учебных заведений, включая новую школу №1. В торжественной церемонии закладки принимали участие губернатор региона и заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Новое здание школы №1 приняло первых учеников 1 сентября. Эта школа стала первым новым образовательным учреждением, построенным в округе за последние 35 лет.

«Рад видеть здесь первоклассников, пока я к вам шёл, родители мне сказали, что все вы большие молодцы, все готовились к школе. Приятно видеть и самых старших – одиннадцатиклассников. В конце учебного года вы уже закончите школу и вас ждёт новая жизнь. Мы очень хотим, чтобы у вас всё получилось, чтобы самые смелые ваши мечты сбылись и те цели, которые вы поставили по поступлению в вузы, свершились», — подчеркнул Воробьёв.