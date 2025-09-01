«‎Они отвлекают!» Мединский запретил родителям возмущаться из-за табу на телефоны в школах

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что мобильные телефоны серьёзно отвлекают школьников и мешают образовательному процессу. Свою позицию он озвучил в комментарии телеканалу «Россия-24» после визита в одну из старейших московских школ в День знаний.

Мединский призвал родителей меньше вмешиваться в школьные правила и не препятствовать решениям администраций учебных заведений, в частности, касающимся ограничения использования гаджетов. По его словам, он лично интересовался этой проблемой в школе и выяснил, что со стороны некоторых родителей существует противодействие, которое он назвал неправильным.

«Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Вот я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в школе, — есть противодействие со стороны родителей. Это неправильно, это отвлекает и мешает», — заявил помощник президента.

В ходе посещения учебного заведения он пообщался с педагогами и учениками, которых поздравил с началом нового учебного года. Мединский пожелал школьникам проводить каждый день с пользой и стараться учиться новому.