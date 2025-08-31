Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 09:09

В Госдуме развеяли опасения из-за перевода школ на единое расписание

Депутат Пилипенко поддержала решение о единых временных рамках для школ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Действующий в России закон об образовании предусматривает автономию образовательных учреждений по части организации учебного процесса. До настоящего времени школы самостоятельно определяли график уроков, исходя из своей загруженности, региональных особенностей и территориального расположения, напомнила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Новый приказ Минпросвещения, по её словам, обновляет санитарно-эпидемиологические нормы, согласно которым рабочий день ребёнка не должен выходить за временные рамки с 8 утра до 7 вечера. Данное решение исключает риски сверхнагрузок на детей, а не ограничивает автономность образовательных организаций, подчеркнула парламентарий.

Президент Российской академии образования назвала главные новшества в школах в 2025 году
Президент Российской академии образования назвала главные новшества в школах в 2025 году

«Просто рекомендуют всем регионам отслеживать показатели, которые говорят о том, что не ранее 8 часов начинается учебный день, если вторая смена — не позднее 19 часов. Это связано по большей степени с СанПиН, а ни в коем случае не с ограничением деятельности образовательных организаций», — объяснила собеседница радио «Комсомольская правда».

Родителям в радость: Минпросвещения ограничило домашку по времени. Вот строгие правила
Родителям в радость: Минпросвещения ограничило домашку по времени. Вот строгие правила

Напомним, ранее Министерство просвещения России утвердило единый порядок организации учебного процесса в школах. Как следует из документа, занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00. При наличии второй смены уроки завершаются до 19:00.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Госдума
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar