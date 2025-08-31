В Госдуме развеяли опасения из-за перевода школ на единое расписание

Действующий в России закон об образовании предусматривает автономию образовательных учреждений по части организации учебного процесса. До настоящего времени школы самостоятельно определяли график уроков, исходя из своей загруженности, региональных особенностей и территориального расположения, напомнила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Новый приказ Минпросвещения, по её словам, обновляет санитарно-эпидемиологические нормы, согласно которым рабочий день ребёнка не должен выходить за временные рамки с 8 утра до 7 вечера. Данное решение исключает риски сверхнагрузок на детей, а не ограничивает автономность образовательных организаций, подчеркнула парламентарий.

«Просто рекомендуют всем регионам отслеживать показатели, которые говорят о том, что не ранее 8 часов начинается учебный день, если вторая смена — не позднее 19 часов. Это связано по большей степени с СанПиН, а ни в коем случае не с ограничением деятельности образовательных организаций», — объяснила собеседница радио «Комсомольская правда».