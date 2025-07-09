Коммунальные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт работы

С декабря 2025 года все ресурсоснабжающие организации Московской области начнут работать по новому стандарту, который позволит на 20% сократить время устранения коммунальных аварий. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

По его словам, перед зимним сезоном в регионе обновляют все 64 ресурсоснабжающие организации. А «Мособлтепло» уже начало функционировать в обновлённом формате, предоставляя услуги жителям Рузского и Можайского округов. Новый стандарт, в частности, позволил усилить аварийные бригады, роботизировать и цифровизировать ряд процессов, открыть современные офисы и организовать цифровые диспетчерские.

«Задача, чтобы в каждом округе внедрили новый стандарт. В будущем жители смогут получать ответы на вопросы, не выходя из своего дома, будь то платёжки, сверка или подключение», — цитирует Воробьёва 360.ru.

Губернатор подчеркнул, что новый стандарт в Подмосковье был разработан на основе опыта «Мособлгаза». Он включает переоснащение оборудования, усиление кадровой работы с обеспечением достойных условий труда и зарплаты. Основной целью реформы является создание единого центра управления и обновление офисов для приёма жителей. Также планируется использование ИИ для мониторинга утечек и незаконных подключений на сетях.