Коммунальные службы Подмосковья перейдут на новый стандарт работы
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С декабря 2025 года все ресурсоснабжающие организации Московской области начнут работать по новому стандарту, который позволит на 20% сократить время устранения коммунальных аварий. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
По его словам, перед зимним сезоном в регионе обновляют все 64 ресурсоснабжающие организации. А «Мособлтепло» уже начало функционировать в обновлённом формате, предоставляя услуги жителям Рузского и Можайского округов. Новый стандарт, в частности, позволил усилить аварийные бригады, роботизировать и цифровизировать ряд процессов, открыть современные офисы и организовать цифровые диспетчерские.
«Задача, чтобы в каждом округе внедрили новый стандарт. В будущем жители смогут получать ответы на вопросы, не выходя из своего дома, будь то платёжки, сверка или подключение», — цитирует Воробьёва 360.ru.
Губернатор подчеркнул, что новый стандарт в Подмосковье был разработан на основе опыта «Мособлгаза». Он включает переоснащение оборудования, усиление кадровой работы с обеспечением достойных условий труда и зарплаты. Основной целью реформы является создание единого центра управления и обновление офисов для приёма жителей. Также планируется использование ИИ для мониторинга утечек и незаконных подключений на сетях.
Ранее Андрей Воробьёв рассказал, как ИИ меняет облик Подмосковья. По словам губернатора, искусственный интеллект контролирует строительство свыше 300 зданий на территории региона. Кроме того, нейросети помогли ввести в эксплуатацию более 150 объектов строительства.