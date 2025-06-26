Губернатор Подмосковья рассказал, как ИИ меняет облик региона

В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) контролирует строительство свыше 300 зданий на территории Московской области. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, нейросети помогли ввести в эксплуатацию более 150 объектов строительства.

«Искусственный интеллект помогает следить за ходом работ на важных, в том числе социальных объектах. Один из примеров — многопрофильная больница в Балашихе. Новая система «Цифровой бригадир» способна определить достаточно ли рабочих и техники на стройке», — приводит 360.ru слова главы региона.

Воробьёв дополнил, что ИИ проверяет присутствие на объекте нужных специалистов, а также следит за соблюдением работниками мер безопасности. Например, система «Цифровой бригадир» помогла устранить более 1,7 тысячи недочётов. В частности, процент отказов в выдаче строительных разрешений снизился с 70% до 30%, а сроки выхода на строительную площадку уменьшились до восьми месяцев.