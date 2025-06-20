Московская область и Сбер запустят цифровые проекты с ИИ для медицины
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Сбербанка Герман Греф. Обложка © Telegram / PressMO
Московская область и Сбер запустят цифровые проекты с ИИ для медицины. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2025. Партнёрство направлено на разработку инновационных решений для здравоохранения, включая технологии на основе искусственного интеллекта.
«Мы очень ценим наше партнёрство с командой Германа Оскаровича Грефа. В 2023 году здесь же, на форуме, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий ИИ, а в 2024-м — по развитию импортозамещающих и ESG-проектов. Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза. В приложение на основе ЕМИАС хотим зашить AI-помощника Сбера, который будет расшифровывать лабораторные анализы», — пояснил Воробьёв.
Губернатор добавил, что в 2026 году в приложение интегрируют чат-бот на базе GigaChat для консультаций по симптомам. По его словам, это не заменит врачей, но сократит до 1 млн очных визитов, разгрузив поликлиники от рутинных запросов.
Со стороны Сбера отметили, что ИИ-решения ускорят диагностику и упростят доступ к медпомощи. Греф заявил, что совместно с Подмосковьем банк будет разрабатывать телемедицинские сервисы и цифровых помощников.
В регионе уже используют ИИ для анализа медицинских снимков, что вдвое снизило нагрузку на врачей. Также работает голосовой помощник Светлана, обрабатывающий до 7 млн звонков в год. За первые пять месяцев 2025 года число телеконсультаций в области выросло втрое — до 2 млн.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Воробьёв рассказал об успешном использовании ИИ в жизни региона. На данный момент, как он отметил, в работе находится 41 проект, активно использующий технологии искусственного интеллекта. Эти нейросетевые решения успешно внедряются в самые разные сферы, такие как медицина, образование, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, охрана окружающей среды, строительная отрасль, государственное управление и сфера ЖКХ.