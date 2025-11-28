В США жители города снялись обнажёнными для календаря ради уборки снега

Необычный календарь появился в американском городе Лейквью, штат Орегон — на его страницах распечатаны снимки обнажённых горожан. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Проект запустили Джесс Кэлвин и Марго Доддс. Как утверждают организаторы, календарь состоит из «тактичных и сдержанных» изображений 12 мужчин и женщин, согласившихся позировать обнажёнными. Его цена составит 25 долларов (две тысячи рублей), но желающие могут внести сумму до 100 долларов (восемь тысяч рублей) или предложить свою.

Организаторы обещают, что все средства, вырученные от проекта, пойдут на расчистку снега в районе Лейквью. Доддс отметила, что вдохновением послужил фильм «Девочки из календаря» (2003), где героини, чтобы собрать деньги на борьбу с лейкемией, выпустили календарь с обнажёнными фотографиями.

Параллельно с тем в Соединённый Штатах продолжаются разбирательства после стрельбы в Белом доме. Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке миграции в США из стран третьего мира. В рамках своей политики он пообещал отозвать все въездные документы, выданные при Джо Байдене. Также планируется лишение гражданства мигрантов, замеченных в подрыве общественного порядка, и принудительное выдворение иностранцев, которые, по его оценке, угрожают безопасности или не вписываются в рамки западной цивилизации.