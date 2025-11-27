Стало известно, почему бизнес усилил благотворительность с приходом зумеров

Структура благотворительности в России стремительно меняется: новое поколение предпринимателей всё чаще ищет не просто прибыль, а смысл. Об этом говорили на круглом столе «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций».

«Мы сейчас находимся в фазе, когда выстраиваются новые отношения благотворительности с бизнесом. Раньше нас видели, но мы не взаимодействовали. Сейчас можно увидеть большой отток кадров, потому что сотрудники не хотят так работать, причины там разные. Молодых медиков одной крупной компании спросили, почему они увольняются. Они ответили: «Потому что вы душные». Это и есть дверь в наш мир», — сказал председатель Свердловской региональной общественной организации «Добровольческое движение «Дорогами Добра» Валерий Басай, его слова приводит РИА «ФедералПресс».

По его словам, молодым специалистам недостаточно одних бизнес-целей — им важны социальные и благотворительные инициативы, что создаёт взаимный интерес между корпорациями и НКО. Однако у некоммерческого сектора есть серьёзная проблема: он не умеет рассказывать о своей работе, поскольку живёт в парадигме христианской скромности, где «не принято хвалиться».

Басай привёл пример, когда бизнес-партнёр после многократных пожертвований сам спрашивал, когда его вклад наконец анонсируют. Эксперт подчеркнул: умение публично говорить о благотворительности — это не тщеславие, а справедливый возврат вклада компании.

