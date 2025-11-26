Россия и США
26 ноября, 12:54

«Зумер», «ред-флаг» и «пупупу» стали претендентами на слово года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Branislav Nenin

Лингвисты портала «Грамота.ру» сформировали шорт-лист из 12 претендентов на звание главного слова 2025 года. В финальный список вошли такие лексические единицы, как «лимб», «проявленность», «зумер», «ред-флаг» и междометие «пупупу».

Кроме того, в числе кандидатов оказались слова «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить». Специалисты отмечали, что отбор происходил из первоначального пула, включавшего 500 вариантов. Критерием для попадания в шорт-лист стала частота употребления этих слов в СМИ и социальных сетях.

Эксперты обратили внимание на несколько ключевых тенденций, отражённых в текущем списке. Они указали на заметное влияние технологий искусственного интеллекта, что проявилось в популярности соответствующей лексики. Параллельно с этим они зафиксировали распространение терминов из сферы популярной психологии. Дополнительно лингвисты выделили группу слов, которые используются для описания новых человеческих типов и социальных явлений.

На следующем этапе конкурса начнётся голосование среди экспертного сообщества. Именно профессионалы в области языкознания определят единственного победителя из 12 финалистов. Итогом станет объявление самого значимого слова уходящего года.

Институт Пушкина назвал слово «победа» самым популярным в 2025 году
Ранее стало известно, что Кембриджский словарь выбрал слово 2025 года, которым стало понятие «парасоциальный», описывающее односторонние эмоциональные связи человека с медийной персоной. Данный термин наиболее точно характеризует эволюцию языка в условиях развития цифровых коммуникаций.

Юлия Сафиулина
