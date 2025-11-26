«Зумер», «ред-флаг» и «пупупу» стали претендентами на слово года

Лингвисты портала «Грамота.ру» сформировали шорт-лист из 12 претендентов на звание главного слова 2025 года. В финальный список вошли такие лексические единицы, как «лимб», «проявленность», «зумер», «ред-флаг» и междометие «пупупу».

Кроме того, в числе кандидатов оказались слова «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить». Специалисты отмечали, что отбор происходил из первоначального пула, включавшего 500 вариантов. Критерием для попадания в шорт-лист стала частота употребления этих слов в СМИ и социальных сетях.

Эксперты обратили внимание на несколько ключевых тенденций, отражённых в текущем списке. Они указали на заметное влияние технологий искусственного интеллекта, что проявилось в популярности соответствующей лексики. Параллельно с этим они зафиксировали распространение терминов из сферы популярной психологии. Дополнительно лингвисты выделили группу слов, которые используются для описания новых человеческих типов и социальных явлений.

На следующем этапе конкурса начнётся голосование среди экспертного сообщества. Именно профессионалы в области языкознания определят единственного победителя из 12 финалистов. Итогом станет объявление самого значимого слова уходящего года.

Ранее стало известно, что Кембриджский словарь выбрал слово 2025 года, которым стало понятие «парасоциальный», описывающее односторонние эмоциональные связи человека с медийной персоной. Данный термин наиболее точно характеризует эволюцию языка в условиях развития цифровых коммуникаций.