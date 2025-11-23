Россия и США
22 ноября, 22:37

Институт Пушкина назвал слово «победа» самым популярным в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Слово «победа» стало самым популярным в 2025 году. Его выбрали 22 ноября — в День словарей и энциклопедий. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Государственного института русского языка имени Пушкина.

Вторым по популярности среди россиян оказалось слово «Max», а третье место заняла «нейросеть».

«В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области. Выбор слова «победа» в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за звание «Слово года — 2025» боролись также молодёжные слова. Среди них «свага», «слоняра» и «пикми».

Также ранее Кембриджский словарь объявил словом 2025 года — «парасоциальный», описывающее односторонние эмоциональные отношения между человеком и медийной личностью. Выбор обусловлен резким ростом запросов на определение этого термина в контексте популярности знаменитостей и развития социальных сетей.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Общество
