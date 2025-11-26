Психолог призвала государство привить зумерам желание рожать в 18 лет

Клинический психолог Марианна Абравитова считает, что многие девушки захотят стать матерями и жёнами с 18 лет. Для этого государство должно создать необходимые условия.

«К сожалению, у нас не было общенациональной конструкции, которая появилась только в последние несколько лет, когда поддерживается семья и деторождение», — пояснила Абравитова в интервью «Постньюс».

Эксперт заметила, что текущая социальная структура не способствует раннему материнству. По её словам, современная 18-летняя девушка не сможет стать авторитетом для своих детей. Специалист также отметила, что «чем ты заправляешь, какую начинку даёшь молодому поколению, туда оно и встраивается».

При этом другие эксперты считают, что призывы к раннему материнству, звучащие от политиков, игнорируют ключевые психологические и социальные риски, с которыми сталкиваются подростки. Психологи уверены, что материнство — это не только про рождение, но и воспитание, обеспечение и безусловная любовь на всю жизнь. Почему россиянам предлагают рожать в 18 — и что здесь не так: разбор психолога читайте в материале Life.ru.