Почему россиянам предлагают рожать в 18 — и что здесь не так: Разбор психолога Самбурского

Призывы к раннему материнству, звучащие от политиков, игнорируют ключевые психологические и социальные риски, с которыми сталкиваются подростки. Об этом Life.ru заявили главный специалист по акушерству и гинекологии сети клиник «Будь здоров» Надежда Петрунина и клинический психолог Станислав Самбурский.

С биологической точки зрения, по словам Петруниной, 18 лет — действительно оптимальный возраст для зачатия и рождения здорового ребёнка: организм находится на пике репродуктивных возможностей, риск хромосомных аномалий минимален, а восстановление после родов проходит быстро. Однако, как подчеркнула специалист, «материнство — это не только про рождение, но и про воспитание, обеспечение и безусловную любовь на протяжении всей жизни».

Эмоциональная незрелость, беременность, роды и материнство — это огромный стресс, требующий эмоциональной устойчивости. В 18 лет личность ещё формируется и может быть сложно справляться с тревогой, страхами и послеродовой депрессией. Поэтому здесь очень важна поддержка близких. Надежда Петрунина Врач-гинеколог

Однако есть медицинские нюансы.

«В первую очередь риски низкой комплаентности пациенток, молодые девушки часто легкомысленно относятся к рекомендациям врача, пропускают приёмы, не принимают назначенные препараты, что может привести к осложнениям. В более молодом возрасте более высокий риск анемии (малокровия). Связан с несформированным полностью запасом питательных веществ в организме и часто с неполноценным питанием. Повышенный риск преэклампсии — состояния, развивающегося во время беременности у очень молодых первородящих», — добавила врач.

Психолог Станислав Самбурский указал, что требование рожать сразу после 18 лет демонстрирует «полное непонимание того, что происходит с человеком в этом возрасте».

Если мы хотим массового родительства в 18–20, это будут дети, рождающие детей. Станислав Самбурский Психолог

Он напомнил, что даже Валентина Матвиенко, призывающая к раннему материнству, сама родила в 24 года. Самбурский также отметил юридический парадокс: несмотря на то что возраст согласия в России — 16 лет, половые отношения с лицом до 18 лет всё ещё могут быть квалифицированы как преступление по жалобе родителей.

При этом сразу после совершеннолетия молодых людей призывают становиться родителями, будто «психика включается по щелчку», чего на деле не происходит. По мнению эксперта, преждевременные родительские обязанности ломают развитие личности, а семьи, созданные эмоционально незрелыми людьми, часто распадаются.

«Раннее родительство не делает страну многодетной. Оно делает страну разведённой», — заключил психолог.

Напомним, председатель Совета Федерации Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после достижения 18 лет. Комментируя неблагоприятную демографическую динамику в развитых странах, политик связала её с ценностными сдвигами, произошедшими в 1990-е годы, когда приоритеты общества сместились в сторону материального благополучия, вытеснив традиционные жизненные ориентиры. Она подчеркнула важность смягчения негативных последствий технологического развития для рождаемости, сославшись на Японию и Южную Корею, где, по прогнозам, к концу столетия может возникнуть реальная угроза вымирания наций.