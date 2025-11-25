Матвиенко призвала сделать нормой рождение детей сразу после достижения 18 лет

Проблема повышения рождаемости требует фундаментального изменения общественного сознания, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью сайту MK.ru. По её мнению, успешным человеком должен считаться тот, кто создал крепкую многодетную семью, а рождение детей в молодом возрасте необходимо сделать социальной нормой.

«Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас — в 28–29 лет», — подчеркнула спикер СФ РФ.

Отмечая отрицательную демографическую тенденцию в развитых странах, политик связала эту проблему с ценностными изменениями 1990-х годов, когда традиционные ориентиры были подменены культом материального успеха. Она отметила необходимость сглаживания негативного влияния технологического прогресса на демографию, приведя в пример Японию и Южную Корею, где существует угроза исчезновения наций через столетие.

В качестве решения парламентарий предложила сочетать финансовую поддержку семей с системной работой по укреплению традиционных ценностей. По её словам, только комплексный подход, включающий как экономические меры, так и формирование духовно-нравственных ориентиров, может изменить текущую демографическую ситуацию.

«Понятно, что главный приоритет для президента и страны — успешное завершение и достижение целей СВО. А вот второй по своей значимости приоритет — это демография. Мы огромная страна. И, конечно, численность нашего населения должна быть существенно больше», — уверена Матвиенко.

Ранее Валентина Матвиенко опровергла тезис о превращении России в «страну запретов», подчеркнув, что лишь несколько из 500–600 ежегодно принимаемых законов носят ограничительный характер. По её словам, такие меры вызваны необходимостью защиты общества от новых вызовов, включая киберугрозы и дезинформацию.