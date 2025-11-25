Матвиенко: Ограничительные законы необходимы для защиты россиян от угроз

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью сайту MK.ru опровергла тезис о превращении России в «страну запретов», подчеркнув, что лишь несколько из 500–600 ежегодно принимаемых законов носят ограничительный характер. По её словам, такие меры вызваны необходимостью защиты общества от новых вызовов, включая киберугрозы и дезинформацию.

«И эти законы, на которые вы намекаете, не направлены против граждан. Они направлены на их защиту. И законопослушные граждане их не боятся. А те, кто злоупотребляет новыми технологиями, лишаются такой возможности», — подчеркнула Матвиенко.

Отвечая на вопрос об общественных организациях, продвигающих запреты, она выделила позитивную роль НКО, участвующих в волонтёрской деятельности и социальной помощи. При этом отметила, что действия радикальных организаций, «ряжущихся в тогу патриотов», должны получать правовую оценку, поскольку власть обязана пресекать действия, неприемлемые для многонационального государства.

Спикер СФ РФ особо выделила проблему дипфейков как инструмента подрыва социальной стабильности, подчеркнув обязанность законодателей регулировать эту сферу. Она провела сравнительный анализ, указав, что в ряде европейских стран законодательство по некоторым направлениям более жёсткое, чем в России.

А ранее Валентина Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым. По её словам, финансовый документ должен стать «бюджетом чёткой приоритизации», обеспечивающим эффективное распределение ресурсов для достижения национальных целей развития.