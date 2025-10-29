Матвиенко назвала необъективной критику в сторону ЦБ за ситуацию в стране

Критика в адрес Центробанка как главного виновника экономических проблем страны является необъективной. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента.

«Сегодня ЦБ выбрали главной мишенью критики за происходящее в стране. Вот такой подход, мне кажется, он не объективный», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Банк России заслуживает глубочайшего уважения за создание эффективной национальной платёжной системы в условиях санкций и помощь бизнесу в экспортной деятельности.

При этом спикер СФ отметила, что к некоторым предложениям экономистов стоит прислушаться, но поддержала осторожный подход ЦБ к изменению ключевой ставки, указав на недопустимость нестабильности в финансовой сфере.

Ранее экономист объяснил сдержанный подход Центрального банка РФ к снижению ключевой ставки сохранением высоких инфляционных ожиданий, сославшись на формулировку из официального релиза регулятора, что инфляционные риски не только остаются значительными, но и преобладают над дезинфляционными факторами.