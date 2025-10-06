Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создания «мускулистого» федерального бюджета, способного решать как текущие, так и стратегические задачи развития страны. Соответствующее заявление прозвучало в ходе её выступления на парламентских слушаниях, посвящённых обсуждению параметров главного финансового документа на 2026-2028 годы.

«Мы ожидаем от него (бюджета. — Прим. Life.ru) решения как текущих, так и долгосрочных задач развития страны. Вы совершенно правильно отметили, уважаемый Антон Германович [Силуанов], что в современных условиях внешних вызовов главный финансовый документ обязан быть мускулистым», — сказала она на парламентских слушаниях.

Матвиенко также отметила, что будущий финансовый документ должен стать «бюджетом чёткой приоритизации», обеспечивающим эффективное распределение ресурсов для достижения национальных целей развития. Парламентарий выразила ожидание, что бюджет позволит решать как оперативные задачи, так и долгосрочные стратегические вызовы, стоящие перед российской экономикой.

Ранее Life.ru писал, что согласно сообщению Министерства финансов РФ, ведомство подготовило пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, направленный на рассмотрение правительства. Как заявили в пресс-службе министерства, проект бюджета сохраняет социальную направленность и предусматривает выполнение ключевых приоритетов, включая социальные обязательства перед гражданами, финансовое обеспечение обороны и безопасности страны, поддержку семей участников СВО и достижение национальных целей развития до 2030 года.