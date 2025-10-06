Силуанов: Налоговые изменения принесут бюджету 2,3 трлн рублей в 2026 году

Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл ожидаемый эффект от планируемых изменений в налоговое законодательство, который оценивается в триллионы рублей. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Общий объём налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем, в размере 2,3 трлн рублей», — сказал он.

Глава Минфина уточнил, что указанная сумма поступлений в федеральный бюджет ожидается уже в 2026 году после вступления в силу запланированных поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Ранее россиянам напомнили о приближающемся сроке уплаты имущественных налогов — до 1 декабря 2025 года остаётся около двух месяцев. Федеральная налоговая служба уже рассылает уведомления почтой и в электронной форме через портал «Госуслуги», в них указаны суммы транспортного, земельного и имущественного налогов, а также НДФЛ с доходов, не удержанных налоговым агентом.