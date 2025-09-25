Набиуллина высчитала «‎поведение» инфляции при повышении НДС до 22%

Скорость инфляционных ожиданий может существенно измениться в случае пересмотра ставки НДС, однако всё это даст лишь кратковременный результат. Таким мнением поделилась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме.

«Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий», — пояснила она.

Ранее Минфин РФ выступил с инициативой увеличить размер НДС с существующих 20% до 22%, при этом оставив неизменной льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. Проект поправок в Налоговый кодекс РФ рассмотрит правительство страны. Однако эксперты обеспокоены, что увеличение НДС повлечёт за собой рост цен на такие товары, как бытовая техника, электронные устройства, мебель, стройматериалы, а также на транспортные и туристические направления.