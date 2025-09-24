Интервидение
24 сентября, 10:22

Отразится на ценах, но есть нюанс: В ГД назвали Life.ru последствия повышения НДС

Депутат Новичков: Повышение НДС до 22% отразится на конечных ценах для граждан

Повышение НДС с 20 до 22% отразится на конечных ценах для граждан. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с Life.ru.

Депутат Николай Новичков рассказал о последствиях повышения НДС. Видео © Life.ru

«Отразится, потому что теперь в стоимость товара будет заложено 2% НДС. Не отразится это на товарах, где есть высокая конкурентность. Если рынок конкурентный, то прямого повышения не будет. К сожалению, большинство товаров первой необходимости к таковым не относится», сказал Новичков.

По его словам, дефицит с точки зрения предложения есть и эту проблему нужно решать государственными вложениями в производство товаров первой необходимости.

Напомним, Министерство финансов России предложило повысить основную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. При этом льготная 10-процентная ставка на категории социально значимых товаров сохранится. Проект поправок в Налоговый кодекс РФ уже направлен в правительство. Если инициатива получит одобрение, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

