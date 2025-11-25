Матвиенко анонсировала дискуссию по проекту о платежах по ОМС для неработающих граждан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью сайту MK.ru уточнила своё предложение о платежах в систему ОМС для неработающих граждан, подчеркнув, что речь идёт о лицах со скрытыми доходами. Она отметила, что пенсионеры, дети, студенты, инвалиды и домохозяйки останутся под защитой государства, как и предусмотрено конституционными гарантиями бесплатной медицинской помощи.

Политик привела конкретные примеры граждан, которые, имея значительные неофициальные доходы от сдачи жилья или предпринимательской деятельности, избегают участия в финансировании системы здравоохранения. По её словам, налоговая служба обладает всеми инструментами для выявления таких случаев и вывода скрытых доходов из тени.

«Выражусь образно. Речь идёт о тех неработающих, которые ездят на «Мерседесах», имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС. Или о тех, например, кто в центре Москвы сдаёт свою квартиру за 200 тысяч, а «на бумаге» показывает, что за 10 тысяч», — объяснила Матвиенко.

Кроме того, спикер СФ РФ отметила, что перед принятием решений будет проведена широкая общественная дискуссия с тщательным анализом всех аспектов проблемы. Она подчеркнула, что предложение направлено на обеспечение социальной справедливости и не затрагивает законопослушных граждан, исправно уплачивающих налоги.

Ранее Валентина Матвиенко опровергла тезис о превращении России в «страну запретов», подчеркнув, что лишь несколько из 500–600 ежегодно принимаемых законов носят ограничительный характер. По её словам, такие меры вызваны необходимостью защиты общества от новых вызовов, включая киберугрозы и дезинформацию.