«Эффективность высокая»: Life.ru узнал у главного гинеколога страны о вкладе ЭКО в демографию России

Сегодня в России средняя эффективность ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) составляет больше 35%. Об этом эксклюзивно для Life.ru рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ, доктор медицинских наук Лейла Адамян во время пресс-конференции «Материнство в России», организованной объединением многодетных семей города Москвы ко Дню матери.

Врач отметила, что эта процедура не может оказывать большого влияния на демографию в стране. Вместе с тем средняя эффективность ЭКО в России очень высокая — более 35%. При этом в лучших центрах показатель достигает 50–60%.

«Эффективность ЭКО зависит от того, какой организм туда обращается. При нормальном сперматозоиде, при нормальной яйцеклетке, если нет заболеваний, но есть препятствия для беременности, эффективность очень высокая», — объяснила Адамян.

Ранее стало известно, что инновационные медицинские технологии и генетические исследования станут доступны по полису ОМС. Согласно проекту программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2026–2028 годы в перечень услуг войдут дородовый генетический скрининг и передовые диагностические методы с применением ИИ. Также в рамках ОМС будут покрываться расходы на преимплантационные генетические исследования эмбрионов перед ЭКО.