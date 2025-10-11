Было 9 попыток ЭКО: Алёна Апина раскрыла правду о беременностях

Певица Алёна Апина совершила девять неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) перед рождением дочери при помощи суррогатной матери. В этом она призналась в беседе с телеведущей Юлией Меньшовой.

Исполнительница вспоминала, что ей предложили сделать несколько фотографий с накладным животом, якобы ребёнка выносила и родила она. Но артистка сразу отказалась от этой затеи, поскольку считает важным всегда говорить правду. Ведь, по её мнению, скрытые факты рано или поздно станут общеизвестными, и она представить не могла, как тогда посмотрит в глаза дочери Ксении. Благодаря этому наследница не только не получила психологическую травму, но и приобрела дополнительную уверенность в себе.

«Сейчас она говорит знакомым, что они могут быть какими-то бракованными, а она — идеальная. Потому что нашли идеальную яйцеклетку и идеальный сперматозоид. Если в ребёнка вложить, что это грех, вот эту всю ахинею, внушать ребёнку страх, стыд, то это может стать проблемой. Если бы было враньё, она могла бы сломаться, когда узнала бы правду», — ответила Апина.

У артистки складываются тёплые и доверительные отношения с дочерью, которой исполнилось 23 года. Переходный возраст у девушки прошёл довольно спокойно, за что звёздная мама её поблагодарила.

Ранее сама Юлия Меньшова поделилась подробностями своей личной жизни. Оказывается, после рождения своего первого ребёнка, неожиданно наступила вторая беременность, к которой она была не готова. Поэтому актриса прибегла к аборту.