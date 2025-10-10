Валдайский форум
10 октября, 20:38

Телеведущая Меньшова заявила, что делала аборт после рождения первого ребёнка

Обложка © Telegram / Юлия Меньшова

Российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова поделилась личной историей об аборте, который она сделала вскоре после рождения своего первого ребёнка. Подробности этого непростого решения она раскрыла в интервью проекту Metametrica, размещённом на платформе Rutube.

Меньшова призналась, что забеременела довольно быстро после рождения первенца и оказалась не готова к этому.

«Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идёт на эту процедуру», — рассказала телеведущая.

Также она вспомнила эпизод, произошедший в женской консультации. Врач-мужчина попытался отговорить её от аборта, настаивая на том, что это большой грех. Меньшова выразила возмущение таким поведением, задавшись вопросом, понимает ли медик, через что ей приходится проходить, и имеет ли он право осуждать её.

Недавно глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить в России аборты, за исключением тех случаев, когда их необходимость обусловлена медицинскими показаниями. С соответствующей инициативой парламентарий выступил на форуме «Территория смыслов». Также депутат повторил озвученный им в мае тезис о том, что «лучшей пропагандой идеологии чайлдфри является процент по ипотеке» в России. Слуцкий призвал усилить работу над этой проблемой.

Виталий Приходько
