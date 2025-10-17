Генетическое тестирование перед ЭКО станет доступно по полису ОМС в России

Инновационные медицинские технологии и генетические исследования станут доступнее по полису ОМС. Проект программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2026-2028 годы, опубликованный Минздравом России, предусматривает включение в перечень услуг дородового генетического скрининга и передовых диагностических методов с использованием ИИ.

Как сообщает газета «Ведомости», представитель Минздрава подчеркнул, что это шаг к расширению бесплатной медицинской помощи для россиян. Впервые в рамках ОМС будут покрываться расходы на преимплантационные генетические исследования эмбрионов перед ЭКО, что позволит повысить эффективность процедуры и снизить вероятность прерывания беременности.

Впервые в бюджет включены расходы на генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО. Эта процедура помогает отобрать здоровые эмбрионы для подсадки, что снижает риск прерывания беременности на поздних сроках.

В рамках этого тестирования будут проводиться два вида исследований: ПГТ-М (преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания): Проверка эмбрионов на наследственные заболевания, вызванные мутациями в одном гене, такие как муковисцидоз, гемофилия и болезнь Гоше. Эти заболевания могут проявиться в любой период жизни.

Проверка эмбрионов на наследственные заболевания, вызванные мутациями в одном гене, такие как муковисцидоз, гемофилия и болезнь Гоше. Эти заболевания могут проявиться в любой период жизни. ПГТ-СП (преимплантационное генетическое тестирование на структурные хромосомные перестройки): Анализ на изменения в структуре хромосом, которые могут привести к проблемам с зачатием и развитию плода, включая такие заболевания, как синдромы Дауна и Патау.

Кроме того, в перечень бесплатных услуг по ОМС будет добавлено НИПТ (неинвазивное пренатальное тестирование) - анализ крови беременной для ранней оценки риска хромосомных аномалий у плода. Ранее эта услуга по ОМС была доступна только в Москве.

Ранее Life.ru сообщил, что средний возраст возникновения приобретённого бесплодия у мужчин в России значительно снизился и теперь находится в диапазоне от 24 до 30 лет. Представители поколения Z столкнулись с серьёзными угрозами для здоровья, ключевыми из которых являются популярность электронных сигарет, хронический стресс и малоподвижный образ жизни.