«Малыш — чистый сосуд»: Депутат предложил россиянкам рожать детей от насильников

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что женщины, забеременевшие в результате изнасилования, по его мнению, должны рожать и отдавать ребёнка в приёмную семью. Об этом сообщает издание «Подъём».

В разговоре с изданием Вегнер подчеркнул, что насильник должен быть наказан, но ребёнок «имеет право на жизнь».

«Малыш — чистый сосуд. Если жизнь зародилась, значит так угодно Господу», — приводятся слова депутата.

Он также предложил, чтобы в таких случаях психологи объясняли женщинам возможности передачи ребёнка в приёмную семью и помощь государства, ссылаясь на существующий спрос со стороны бездетных семей. Вегнер добавил, что рассматривать «гены» в этой ситуации не стоит и что общество должно думать о судьбе новорождённого.

Ранее в Госдуме выступили с предложением о введении сокращённого рабочего дня по четвергам для отцов, воспитывающих детей до трёх лет. Четверг выбран как наименее загруженный день рабочей недели. Эта мера позволит молодым папам активнее участвовать в воспитании детей — водить их в поликлинику, на развивающие занятия или просто проводить больше времени вместе.