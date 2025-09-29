В Госдуме поддержали инициативу запрета на оскорбление материнства в соцсетях

Интернет не должен быть площадкой для распространения негативных мнений о родах, детях и браке, а также для выражения ненависти к мужчинам или антисемейных настроений. Такие взгляды должны оставаться личным делом каждого и не выноситься в публичное поле Сети. Об этом Life.ru заявил депутат Государственной думы Евгений Марченко.

Я считаю, что подобный контент должен удаляться из Интернета и социальных сетей. Так что я поддерживаю инициативу. Это своего рода пропаганда ненависти. <...> По идее, за подобные высказывания типа «Лучше бы я не рожала», «Лучше бы я не выходила замуж» должны возбуждаться уголовные дела и применяться ответственность. Евгений Марченко Депутат Государственной думы

В интервью Life.ru парламентарий поддержал идею о необходимости пресечения практики запугивания девушек. Он отметил, что такие угрозы, как «не создавайте семью, иначе столкнётесь с абьюзом», недопустимы. По мнению депутата, решение о создании семьи и рождении детей должно быть личным и свободным от давления. Государство же обязано защищать молодёжь, особенно женщин, от подобных манипуляций, поскольку мужчин, в силу их характера, запугать сложнее.

Ранее парламентарий Иванов также высказался по поводу данной инициативы. Он подчеркнул, что институт семьи и материнства непременно следует защитить от деструктивной критики в интернет-пространстве.