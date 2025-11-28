Трамп объявил о приостановке миграции в США из стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении миграционной политики, приостановив на неопределённый срок въезд в страну граждан из государств третьего мира. Соответствующее заявление американский лидер разместил в социальной сети Truth Social.

«Я <…> приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать возможность системе США полностью восстановиться», — заявил Трамп.

Он также пообещал отменить выданные при экс-президенте США Джо Байдене разрешения на въезд, лишить гражданства мигрантов, «подрывающих внутренний порядок», и депортировать иностранцев, представляющих «угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией». Новая политика предусматривает отмену федеральных льгот для неграждан и высылку всех, кто не является «чистой прибылью для Соединённых Штатов».

Напомним, что возле Белого дома произошла стрельба, унёсшая жизнь сотрудницы Нацгвардии. Ещё один военный пострадал. В совершении преступления подозревается 29-летний мигрант из Афганистана, который также получил серьёзные ранения. Дональд Трамп после этого заявил о необходимости выдворения всех нелегальных мигрантов из США и потребовал тщательной проверки всех граждан Афганистана, находящихся на территории страны.