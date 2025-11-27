Трамп потребовал проверить каждого афганца, прибывшего в США при Байдене

Американский лидер Дональд Трамп после нападения на бойцов Нацгвардии в Вашингтоне заявил, что каждый нелегал в Соединённых Штатах должен был выдворен из страны. Глава государства потребовал проверить всех граждан Афганистана, прибывших в Соединённые Штаты в период пребывания Джо Байдена на посту президента.

«Теперь мы должны провести проверку каждого иностранца, который въехал в нашу страну из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, которому здесь не место», — заявил республиканец в ходе своего обращения к нации после инцидента со стрельбой в Вашингтоне.

Трамп отметил, что американцы не хотят видеть у себя тех, кто не может любить США.