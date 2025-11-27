Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 03:33

Трамп потребовал проверить каждого афганца, прибывшего в США при Байдене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп после нападения на бойцов Нацгвардии в Вашингтоне заявил, что каждый нелегал в Соединённых Штатах должен был выдворен из страны. Глава государства потребовал проверить всех граждан Афганистана, прибывших в Соединённые Штаты в период пребывания Джо Байдена на посту президента.

«Теперь мы должны провести проверку каждого иностранца, который въехал в нашу страну из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, которому здесь не место», — заявил республиканец в ходе своего обращения к нации после инцидента со стрельбой в Вашингтоне.

Трамп отметил, что американцы не хотят видеть у себя тех, кто не может любить США.

Стрельба у Белого дома произошла через день после слов Трампа о нулевой преступности
Стрельба у Белого дома произошла через день после слов Трампа о нулевой преступности

Напомним, двое бойцов Нацгвардии США получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, которая произошла неподалёку от Белого дома. Подозреваемый – 29‑летний афганец – был задержан на месте, он сам получил тяжёлые ранения. После стрельбы район оцепили, в том числе была введена изоляция Белого дома, а охраняющие его силы переведены на усиленный режим работы. Власти США направили в город дополнительно 500 бойцов Нацгвардии для усиления охраны столицы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Афганистан
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar