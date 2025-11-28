Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 04:57

«Вы глупый человек»: Трамп обозвал журналистку, спросившую про стрельбу у Белого дома

Трампа оскорбил журналистку за вопрос о стрельбе у Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Во время прямой линии с военными в честь Дня благодарения Дональд Трамп резко ответил журналистке, спросившей про нападение у Белого дома. На вопрос, почему президент заявил о недостаточной проверке уроженца Афганистана, Трамп ответил: «Вы задаёте вопросы, просто потому что вы глупый человек». Он настаивал, что подозреваемого и других «не должны быть здесь».

Этот инцидент произошёл на фоне трагедии. 26 ноября афганец открыл стрельбу по бойцам нацгвардии. Погибла 20-летняя Сара Бекстром, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги. Трамп назвал случившееся актом террора.

Расследование ведут как о терроризме и нападении на правоохранителей. Генпрокурор Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели дело могут переквалифицировать, что позволяет добиваться смертной казни.

Трамп собрался выгнать из США просителей убежища
Трамп собрался выгнать из США просителей убежища

Напомним, что возле Белого дома произошла стрельба, унёсшая жизнь сотрудницы Нацгвардии. Ещё один военный пострадал. В совершении преступления подозревается 29-летний мигрант из Афганистана, который также получил серьёзные ранения. Дональд Трамп после этого заявил о необходимости выдворения всех нелегальных мигрантов из США и потребовал тщательной проверки всех граждан Афганистана, находящихся на территории страны.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar