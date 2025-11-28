«Вы глупый человек»: Трамп обозвал журналистку, спросившую про стрельбу у Белого дома

Во время прямой линии с военными в честь Дня благодарения Дональд Трамп резко ответил журналистке, спросившей про нападение у Белого дома. На вопрос, почему президент заявил о недостаточной проверке уроженца Афганистана, Трамп ответил: «Вы задаёте вопросы, просто потому что вы глупый человек». Он настаивал, что подозреваемого и других «не должны быть здесь».

Этот инцидент произошёл на фоне трагедии. 26 ноября афганец открыл стрельбу по бойцам нацгвардии. Погибла 20-летняя Сара Бекстром, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги. Трамп назвал случившееся актом террора.

Расследование ведут как о терроризме и нападении на правоохранителей. Генпрокурор Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели дело могут переквалифицировать, что позволяет добиваться смертной казни.

Напомним, что возле Белого дома произошла стрельба, унёсшая жизнь сотрудницы Нацгвардии. Ещё один военный пострадал. В совершении преступления подозревается 29-летний мигрант из Афганистана, который также получил серьёзные ранения. Дональд Трамп после этого заявил о необходимости выдворения всех нелегальных мигрантов из США и потребовал тщательной проверки всех граждан Афганистана, находящихся на территории страны.