Трамп собрался выгнать из США просителей убежища

Администрация США планирует выдворять всех прибывших в страну просителей убежища. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент со стрельбой в Вашингтоне.

«Когда речь идёт о просителях убежища, когда они прилетают, их очень трудно выдворить. Независимо от того, как вы хотите это сделать, выдворить их очень трудно. Но теперь мы собираемся выдворить их всех», — заявил американский лидер.

Он не уточнил, о гражданах каких стран идет речь. Инцидент произошел в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома. В результате стрельбы один нацгвардеец погиб, сам нападавший и еще один военнослужащий были ранены.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что подозреваемый прибыл из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США.