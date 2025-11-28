Трамп собрался выгнать из США просителей убежища
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Администрация США планирует выдворять всех прибывших в страну просителей убежища. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент со стрельбой в Вашингтоне.
«Когда речь идёт о просителях убежища, когда они прилетают, их очень трудно выдворить. Независимо от того, как вы хотите это сделать, выдворить их очень трудно. Но теперь мы собираемся выдворить их всех», — заявил американский лидер.
Он не уточнил, о гражданах каких стран идет речь. Инцидент произошел в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома. В результате стрельбы один нацгвардеец погиб, сам нападавший и еще один военнослужащий были ранены.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что подозреваемый прибыл из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США.
Напомним, что возле Белого дома произошла стрельба. Двое бойцов Нацгвардии США получили огнестрельные ранения. В совершении преступления подозревается 29-летний мигрант из Афганистана, который также получил серьёзные ранения. Дональд Трамп после этого заявил о необходимости выдворения всех нелегальных мигрантов из США и потребовал тщательной проверки всех граждан Афганистана, находящихся на территории страны.
