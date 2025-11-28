Трамп: Пострадавшая при стрельбе в Вашингтоне сотрудница Нацгвардии умерла

Пострадавшая в результате стрельбы в Вашингтоне сотрудница Национальной гвардии скончалась. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Нападению подверглись два бойца Нацгвардии США: мужчина и женщина. «Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев,… она только что скончалась. Её больше нет с нами», — заявил глава государства в ходе обращения к военнослужащим по случаю Дня благодарения.

После смерти пострадавшей нападавшему могут выдвинуть обвинения в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. По данному составу подозреваемому грозит наказание в виде смертной казни. Генеральный прокурор Соединённых Штатов Пэм Бонди ранее сообщила, что сторона обвинения будет добиваться высшей меры наказания в случае гибели кого-либо из пострадавших.