27 ноября, 23:59

Трамп: Пострадавшая при стрельбе в Вашингтоне сотрудница Нацгвардии умерла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Пострадавшая в результате стрельбы в Вашингтоне сотрудница Национальной гвардии скончалась. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Нападению подверглись два бойца Нацгвардии США: мужчина и женщина. «Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев,… она только что скончалась. Её больше нет с нами», — заявил глава государства в ходе обращения к военнослужащим по случаю Дня благодарения.

После смерти пострадавшей нападавшему могут выдвинуть обвинения в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. По данному составу подозреваемому грозит наказание в виде смертной казни. Генеральный прокурор Соединённых Штатов Пэм Бонди ранее сообщила, что сторона обвинения будет добиваться высшей меры наказания в случае гибели кого-либо из пострадавших.

Напомним, двое бойцов Нацгвардии США получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, которая произошла возле Белого дома. 29-летний подозреваемый — мигрант из Афганистана — задержан. Он сам получил тяжёлые ранения. Ранее Трамп заявил, что каждый нелегал в Штатах должен был выдворен из страны. Глава Штатов также потребовал проверить каждого гражданина Афганистана.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

