Синоптики пообещали москвичам возвращение оттепели на следующей неделе

Положительная температура воздуха может вернуться в Москву и Подмосковье уже с начала новой недели. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Днём во вторник, 16 декабря, дело может дойти до оттепели и столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов, при этом на фоне облачной погоды не исключен небольшой снег», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 17 декабря, температура составит также от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем в середине недели — от минус 2 до плюс 3 градусов. Такой характер погоды сохранится и во второй половине недели благодаря юго-западному и южному ветру, который восстановит западно-восточный перенос над Центральной Россией и приблизит теплый атмосферный фронт с запада. Между тем, в ближайшие двое суток холодная погода сохранится. В субботу в Москве ожидается до минус 5 градусов, в Подмосковье — до минус 7, с северным и северо-западным ветром скоростью 6–11 м/с и порывами до 17 м/с.

Ночью на фоне облачности с прояснениями температура опустится до минус 8–6 градусов в столице и от минус 10 до минус 5 в области. В воскресенье дневная температура составит минус 6–4 градуса в Москве и минус 8–3 градуса в Подмосковье, местами с порывами ветра до 15 м/с. Холодным прогнозируется и понедельник, 15 декабря: ночью в Москве столбики термометров опустятся до минус 11, в Подмосковье — до минус 13 градусов, днём местами будет до минус 4 на фоне небольшого снега.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осенне-зимнего сезона. Резкое падение температуры вызвал холодный атмосферный фронт, который прошёл через центральные области Европейской России. Если утром в пятницу в столице было около +5°, то к 16 часам столбики термометров опустились ниже нуля, а в ночь на субботу на ВДНХ температура составила −5,8°.