Губернатор Подмосковья оценил итоги работы расчётного центра в системе ЖКХ

Единый информационно-расчётный центр Московской области за 13 лет стал ключевым инструментом в сфере ЖКХ, обслуживая 84% жилого фонда региона. Об итогах его работы заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, если в 2013 году на обслуживание в ЕИРЦ перешли первые 18 миллионов квадратных метров жилья, то сегодня эта цифра выросла до 237 миллионов. Он также подчеркнул необходимость развивать сеть офисов для клиентов, улучшать обратную связь и тщательнее проверять данные в квитанциях, чтобы избежать ошибок.

«Что касается самого ЕИРЦ, это, безусловно, эффективный и востребованный инструмент в системе ЖКХ», — отметил Воробьёв в разговоре с 360.ru.

Единый информационно-расчётный центр (ЕИРЦ) Московской области — государственное учреждение, созданное для централизации начислений и платежей за жилищно-коммунальные услуги. Его цель — упростить для жителей процесс оплаты через единые квитанции и личные кабинеты, повысить прозрачность расчётов и снизить долги в сфере ЖКХ. Работа центра критически важна для функционирования жилищно-коммунального комплекса одного из самых густонаселённых регионов России.

