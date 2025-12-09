В Подмосковье стартовал приём заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»

В Подмосковье открыли приём заявок на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». В этом году между 100 победителями распределят 80 миллионов рублей, а в фокусе внимания — помощь участникам СВО и их семьям, рассказал глава Московской области Андрей Воробьёв, поблагодарив волонтёров и всех, кто проявил участие.

«Вы там, где сложнее всего, и я хочу поблагодарить каждого за готовность прийти на помощь, за то, что не боитесь трудностей и продолжаете делать добро, являясь примером для всех наших жителей», — приводит слова губернатора 360.ru.

Премию вручают за добрые дела, а полученные средства лауреаты направляют на закупку помощи для бойцов, логистику гуманитарных грузов и социальные проекты. За 12 лет существования награды её лауреатами стали 13 тысяч человек.

Лучших выберут в трёх номинациях: «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело». Общий призовой фонд премии за всё время составил около 1,5 миллиарда рублей.

Ранее в Саранске состоялась церемония вручения Всероссийской Народной премии «Голос героев», на которой наградили более 40 лауреатов из разных регионов. В этом году на премию было подано более тысячи заявок из 81 региона, а призовой фонд составил 5 миллионов рублей. Победителями стали представители разных профессий: мастера спорта, основатели инновационных проектов, блогеры и фермеры.