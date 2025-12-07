В Саранске прошла церемония вручения народной премии «Голос героев»

В Саранске состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской Народной премии «Голос героев», в ходе которой наградили более 40 лауреатов из разных регионов страны.

В этом году на премию было подано более тысячи заявок из 81 региона, а общий призовой фонд составил 5 миллионов рублей. Трансляция церемонии велась в соцсети «Одноклассники». Победителями стали представители разных профессий, включая мастеров спорта, основателей инновационных проектов, блогеров и фермеров.

В своей речи Артём Здунов подчеркнул, что проект за четыре года вырос до всероссийского масштаба, и поблагодарил его основателей Дениса Шапкарина и Наталью Широкову. Основатель премии Денис Шапкарин заявил, что главная цель проекта — рассказывать о людях, совершающих бескорыстные добрые дела, и транслировать их ценности, особенно подрастающему поколению.

«От локального проекта в Мордовии проект за четыре года вырос до всероссийского масштаба, и символично, что его финал проходит на родной земле», — отметил Здунов.

В рамках двухдневной программы состоялись медиаконференция, квест для школьников, благотворительный аукцион и мотивационная встреча с участием Героя России Дамира Юсупова и других известных личностей. Отдельной частью церемонии стало награждение героев специальной военной операции, в том числе и посмертно.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 7 по 9 декабря в Москве состоится патриотический форум «Знание.Герои», приуроченный ко Дню Героев Отечества. Это мероприятие даёт уникальную возможность услышать истории подвигов из первых уст.