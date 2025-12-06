В Москве подвели итоги V Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

В Москве завершился Пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходил со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия». Событие объединило более 20 тысяч человек из всех регионов России и 47 стран мира — лидеров добровольчества, благотворительности и социального партнёрства. Об итогах мероприятия сообщили в пресс-службе «Росмолодёжи».

В рамках программы состоялись более 70 мероприятий с участием свыше 300 экспертов. Участники обсудили 4 ключевых направления: «Фронт и тыл», «Возвращение Героев», «Россия и мир» и «Сила служения». Одной из главных тем стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Президент РФ Владимир Путин посетил форум и вручил награды победителям Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

В номинации «Волонтёр года» глава государства наградил Анну Плужникову — участницу миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе. Путин поблагодарил волонтёров за самоотверженный труд и напомнил, что движение #МЫВМЕСТЕ возникло пять лет назад, когда весь мир боролся с коронавирусной инфекцией.

«Это как раз та сфера деятельности, у которой действительно нет вообще никаких государственных границ. Есть только то, что всех объединяет, — доброе сердце. И конечно, очень важно, что после начала специальной военной операции вы тоже включились в эту работу. Кстати говоря, количество добровольцев, волонтёров у нас выросло более чем в три раза — с 10 до 32 процентов населения», — сказал президент.

В форуме также приняли участие первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров, Председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артём Метелев, руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, а также губернаторы регионов и многие другие лидеры организаций.

В День добровольца на Форуме объявили о создании Международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций DOBRO. В Учредительном съезде приняли участие представители Беларуссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР. Инициатива по созданию Ассоциации была выдвинута представителями добровольческих объединений стран СНГ на прошлом форуме и получила поддержку Путина.

Помимо насыщенной деловой повестки Форума, для гостей подготовили полезную программу. 2 137 участников записались в гуманитарные миссии в Донбассе, Новороссии и Курской области. Также все желающие могли оказать помощь «здесь и сейчас» военнослужащим — написать письма поддержки и собрать гуманитарную помощь для отправки на фронт бойцам Красноармейского (Покровского) направления. Кроме того, с 1 по 7 декабря проходит сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации и их семей, а также для животных в приграничных районах проходил в 31 пункте сбора по всей Москве.

Главным событием Форума стала торжественная церемония награждения победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Лауреатами названы 16 человек, 22 проекта и 7 территориальных программ (регионы и муниципалитеты). Премия #МЫВМЕСТЕ в 2025 году установила рекорд: на участие поступило 52 383 заявки из 147 стран мира. За пять лет существования число участников выросло вдвое, а география проекта расширилась в 2,5 раза. В рамках закрытия форума была запущена регистрация в волонтёрский корпус Международного фестиваля молодёжи-2026.

Ранее в Национальном центре «Россия» подвели итоги международного фестиваля «Народы России и СНГ», который проходил с 31 октября по 5 ноября и собрал более 650 тысяч онлайн-зрителей.