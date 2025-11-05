Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 19:31

В Национальном центре «Россия» подвели итоги фестиваля народов СНГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

В Национальном центре «Россия» подвели итоги международного фестиваля «Народы России и СНГ», который проходил с 31 октября по 5 ноября и собрал более 650 тысяч онлайн-зрителей. О результатах мероприятия рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов на встрече с секретарями советов безопасности стран СНГ.

«Уважаемые коллеги, сегодняшний формат особый. Наша встреча является логическим завершением фестиваля «Народы России и СНГ», который проводился в течение пяти дней», — отметил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, открывая мероприятие.

Шевцов добавил, что в рамках фестиваля прошло более 400 мероприятий, а 35% от общего числа просмотров трансляций пришлось на страны Содружества. Заместитель секретаря Совбеза также сообщил, что участники деловой программы обсуждали вопросы реализации государственной национальной политики и противодействия деструктивной ценностной экспансии.

В рамках кинофорума была достигнута договорённость о производстве сериала «Искра» о подвиге народов СССР в Великой Отечественной войне. Кроме того, под эгидой фестиваля стартовал Большой этнографический диктант, который впервые проводился на всех континентах, включая Антарктиду, а вопросы для него подготовили участники СВО.

Ранее сообщалось, что создание Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе перешло в активную фазу реализации. В настоящее время практически завершены черновые работы и монтаж инженерных коммуникаций, а также организована подготовка к поставкам отделочных материалов и мультимедийного оборудования.

BannerImage
Анастасия Никонорова
