3 ноября, 22:22

На фестивале «Народы России и СНГ» представили фильм «Последний свидетель»

Обложка © Life.ru

В национальном центре «Россия» 3 ноября прошёл ряд кинопоказов, творческих встреч и образовательных исторических сессий в рамках Международного фестиваля «Народы России и СНГ». Программа сочетала демонстрации художественных и документальных фильмов, обсуждения национальных символов и проекты о культурном наследии страны.

Видео © Life.ru

Зрителям представили фильм «Последний свидетель», над которым работали кинематографисты из России, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Кроме того, были показаны документальные работы Русского географического общества — «Северный ветер бывает тёплым» и «Планета Тува. По следам секретной экспедиции Сергея Минцлова».

В рамках фестиваля была проведена встреча с блогером Максимом Гурьяновым и съёмочной группой реалити-шоу «Хайканутые». Также был показан проект «МЕСТА», посвящённый природным объектам, культурным памятникам, ремёслам и кухне разных народов России.

Параллельно проходили лекции о национальных символах. Спикеры из Российского общества «Знание», Русского географического общества и блогеры рассказывали о флаге, гербе, гимне, медведе и матрёшке, раскрывая их исторический и культурный контекст. В рамках цикла «Медиасреда в России и СНГ» прошли круглые столы и дискуссии о роли медиа в продвижении культурного кода и традиций в цифровой среде.

Балалайка была признана символом русской культуры на фестивале «Народы России и СНГ»

Напомним, Международный фестиваль «Народы России и СНГ» проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. Гостей ждут выставки, посвящённые историческому и культурному многообразию страны, а также мастер-классы и творческие встречи. Основные события развернутся на трёх столичных площадках. А с 2 по 4 ноября в национальном центре «Россия» будут открыты фотовыставки Русского географического общества «Народы России» и «Самая красивая страна», а также выставка победителей Всероссийского фотоконкурса «Знание. Россия — Народы России».

