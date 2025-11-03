В Москве с 31 октября по 5 ноября проходит первый Международный фестиваль «Народы России и СНГ». Гостей ждут выставки, посвящённые историческому и культурному многообразию страны, а также мастер-классы и творческие встречи. Основные события развернутся на трёх столичных площадках.

На трёх площадках Москвы проходит Международный фестиваль «Народы России и СНГ». Видео © Life.ru

Культурная программа включает тематические дни в национальном центре «Россия». 2 ноября на площадке национального центра «Россия» состоялись сессии «Балалайка: три струны русской души», «Матрешка: народ в народе» и «Байкал: жемчужина Сибири». 3 ноября пройдут сессии «Березовая роща: поэтика русского пейзажа», «Медведь — сила, которую уважают», «Флаг, герб и гимн России: история великих символов».

Отдельное внимание в программе фестиваля уделено роли медиасреды. 3 ноября в рамках круглых столов «Мягкая сила медиа как инструмент продвижения культурного кода» и «Лидер общественного мнения как посол родного края: культура и традиции регионов России в цифровой среде» участники обсудят влияние медиа на продвижение культурного кода и сохранение исторического наследия. Блогеры поделятся опытом популяризации традиций регионов через цифровые платформы.

Также для посетителей организованы интерактивные выставки. С 2 по 4 ноября в национальном центре «Россия» будут открыты фотовыставки Русского географического общества «Народы России» и «Самая красивая страна», а также выставка победителей Всероссийского фотоконкурса «Знание. Россия — Народы России». В Центре международной торговли и в национальном центре «Россия» будет работать VR-кинотеатр, где можно виртуально побывать в знаковых уголках России.

В кинопарке «Москино» и национальном центре «Россия» запланированы показы реалити-шоу «Хайканутые», фильма «Группа крови» и документального проекта «Места» с творческими встречами. 3 ноября на площадке «Вдохновлённые Россией» пройдут танцевальные и музыкальные номера, мастер-классы по этническим ремёслам и показы национальных костюмов.

4 ноября, в День народного единства, в национальном центре «Россия» состоится гала-концерт «Современная музыкальная карта России» с участием ансамбля «Россия» имени Зыкиной и оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Также гости также могут посетить «Гастроряды» с блюдами национальных кухонь и мастер-классом по созданию аксессуаров малочисленных народов.

Кроме того, в рамках фестиваля проводится Большой этнографический диктант, стартовавший 2 ноября. Интерес к акции оказался настолько велик, что на центральной площадке не хватило свободных мест для всех желающих проверить свои знания. Участники приезжали за тысячи километров из разных уголков страны, чтобы присоединиться к мероприятию. Диктант пишут в Башкортостане и на Камчатке, в странах СНГ, Азии, Африке и Европе, на полярной станции и даже в воздушном пространстве. Впервые в этом году площадку этнографического диктанта организовали на борту авиарейса Якутск — Москва.