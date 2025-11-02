На фестивале «Народы России и СНГ» в Москве дали старт этнографическому диктанту

В преддверии празднования Дня народного единства стартовала юбилейная, десятая Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Центральной площадкой мероприятия традиционно стал VI Всероссийский форум «Народы России», который проходит в рамках Международного фестиваля «Народы России и СНГ» в Москве, сообщает телеканал «Звезда».

Интерес к акции оказался настолько велик, что на центральной площадке не хватило свободных мест для всех желающих проверить свои знания. Участники приезжали за тысячи километров из разных уголков страны, чтобы присоединиться к мероприятию. Организаторы подчёркивают, что главной целью диктанта является не столько проверка знаний, сколько пробуждение интереса к богатой культуре многонациональной России.

География акции впечатляет своим размахом: диктант пишут в Башкортостане и на Камчатке, в странах СНГ, Азии, Африке и Европе, на полярной станции и даже в воздушном пространстве. Впервые в этом году площадку этнографического диктанта организовали на борту авиарейса Якутск — Москва.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что этнографический диктант объединяет людей разных поколений. По его словам, за одной партой может сидеть самый маленький участник пяти лет и самый взрослый — девяносто девяти лет. Особое внимание уделяется детской части диктанта: для самых юных участников подготовили 20 упрощённых вопросов.

В текущем году этнографический диктант вошёл в программу Международного фестиваля «Народы России и СНГ» и приобрёл особое значение в контексте стратегии национальной безопасности страны. В ходе пленарных заседаний поднимались вопросы защиты духовно-нравственных ценностей, сохранения русского языка, исторической памяти и развития международной дипломатии.

Для визуалов организовали выставку «Русская цивилизация», а впервые представленная номинация «Защитники Отечества» отражает эпизоды из жизни героев Великой Отечественной войны и современных защитников. На фестивале присутствуют настоящие герои, которые на личном опыте доказали: несмотря на разные корни, любовь к общей Родине в сложные времена способна спасать жизни.

Как ранее сообщал Life.ru, что в Совете Федерации определили главный элемент национальной безопасности России. По словам заместителя председателя верхней палаты парламента Константина Косачёва, это единство народов страны. Он пояснил, что такое единство подразумевает не только сохранение культурного многообразия, но и наличие сильной государственной системы, способной предотвращать внутренние конфликты.