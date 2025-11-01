В Совете Федерации назвали ключевой фактор национальной безопасности России
Обложка © GigaChat / Life.ru
Единство народов России является важнейшим условием обеспечения национальной безопасности страны, заявил в интервью радио Sputnik заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв. По его словам, народное единство включает не только сохранение культурных традиций и языков, но и формирование устойчивой государственной системы, способной противостоять внутренним расколам.
«Но что ещё важно? У нас нет сейчас, это принципиально важно, об этом надо говорить, ни одного народа в Российской Федерации, а у нас их, как известно, 194, так вот, у нас нет ни одного народа в Российской Федерации, который бы хотел выйти из состава Федерации», — подчеркнул парламентарий.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю приближающегося Дня народного единства. Политик отметил, что праздник 4 ноября служит поводом отдать дань уважения защитникам, которые в 1612 году положили конец Смуте и отстояли независимость страны, заложив основы российской государственности.
