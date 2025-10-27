Как отдыхаем 4 ноября 2025, в День народного единства Оглавление Производственный календарь на ноябрь 2025 года Почему 4 ноября — выходной день? Кто отдыхает 4 ноября? Какие выходные дни ждут нас в честь праздника — Дня народного единства? Как отдыхаем 4 ноября в 2025 году по производственному календарю, рассказывает Life.ru. 27 октября, 11:45 Как отдыхаем 4 ноября 2025 года. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России, отмечаемый 4 ноября ежегодно с 2005 года. Выбор даты связан с историческим событием — освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году народным ополчением под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

Праздник символизирует сплочённость народа страны перед лицом внешних угроз и напоминает о важности единства в сложные для Отечества времена. В этот день по всей России проходят торжественные митинги, концерты, благотворительные акции и культурные мероприятия, приуроченные к годовщине победы народного ополчения над интервенцией. Это единственный осенний государственный праздник с выходным днём.

Производственный календарь на ноябрь 2025 года

Вне зависимости от дня недели День народного единства всегда нерабочий день. Если праздник выпадает на субботу или воскресенье, предусмотрен перенос выходного. Всего в ноябре 2025 года 30 дней: 19 рабочих, 11 выходных и праздничных. В этот раз выходной день с субботы 1 ноября перенесли на 3 ноября. Поэтому суббота, 1 ноября, будет рабочей, но в соответствии с частью 1 статьи 95 ТК России продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Итак, с 27 октября по 1 ноября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Согласно проекту Минтруда РФ, в 2025 году 4 ноября (вторник) объявлен официальным выходным днём. В связи с этим россиян ждёт удлинённый отдых:

суббота, 1 ноября — сокращённый рабочий день (на 1 час);

воскресенье, 2 ноября — выходной;

понедельник, 3 ноября — выходной (перенесён за счёт субботы, 1 ноября);

вторник, 4 ноября — государственный праздник День народного единства, выходной.

Таким образом, жители России смогут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября, а рабочие часы будут сокращены в предпраздничную субботу.

4 ноября — День народного единства: почему праздник? Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Почему 4 ноября — выходной день?

4 ноября является неприкосновенным выходным, так как входит в перечень государственных праздников, утверждённых ст. 112 Трудового кодекса РФ. Это значит, что в такой день закон официально освобождает работников от трудовых обязанностей, за исключением сотрудников экстренных служб (МЧС, полиция, медики), работников сферы ЖКХ и транспорта, предприятий с непрерывным циклом производства.

Поэтому если работодатель требует выхода на работу 4 ноября, труд должен быть оплачен в двойном размере или компенсирован дополнительным выходным (отгулом).

В каком случае положена компенсация за работу 4 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Media_Photos

Кто отдыхает 4 ноября?

Выходной день 4 ноября касается всех бюджетных организаций (школы, вузы, госучреждения) и большинства частных компаний, следующих производственному календарю.

Исключения распространяются на магазины, кафе, торговые центры — они могут работать по графику выходного дня, — медицинские учреждения, где есть дежурные смены. Автобусы, метро, такси также работают в обычном режиме.

Помните, что, если вам приходится работать в этот день, вы имеете право на двойную оплату или отгул. Следите за производственным календарём, чтобы планировать отдых без неожиданных сюрпризов.

Авторы Валентина Станкевич