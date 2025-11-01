НЦ «Россия» и Институт развития интернета запускают «Будущее страны.рф»

Национальный центр «Россия» и Институт развития интернета (ИРИ) в День народного единства запустили совместный онлайн-проект «Будущее страны.рф». Платформа призвана в доступной форме рассказать о ключевых проектах развития страны.

Так, проект создан, чтобы информировать о национальных инициативах, таких как цифровая трансформация, безопасность, комфортная среда, устойчивая экономика, технологическое лидерство, возможности для самореализации, экологическое благополучие, здоровье и поддержка семьи. Информация представлена в понятном виде, чтобы заинтересовать молодёжь и вдохновить на участие в развитии России.

Особое внимание уделено мегапроектам, таким как научный центр «Юнити Парк» в Югре, энергокомплекс с реактором БРЕСТ-ОД-300 в Томской области и атомный ледокол «Россия».

Платформа предлагает не только полезную информацию, но и развлекательный контент, включая викторины и интерактивные задания.

