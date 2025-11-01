В VK начался Месяц осведомлённости о кибербуллинге

Социальная сеть VK объявила о старте «Месяца осведомлённости о кибербуллинге», цель которого — повышение осведомлённости пользователей о проблеме травли в Интернете. Об этом сообщили представители компании, ссылаясь на результаты проведённого исследования.

Согласно исследованию, почти треть молодых россиян (29%) в возрасте от 14 до 22 лет выступали в роли агрессоров в Сети. При этом, как отмечается, лишь 5% из них осознанно наносят оскорбления, стремясь обидеть, а остальные 95% утверждают, что делают это без злого умысла, порой даже не осознавая, что могут задеть кого-то.

79% опрошенных были свидетелями кибербуллинга или знают тех, кто сталкивался с онлайн-травлей. Жертвой стал каждый пятый респондент (21%). Большинство пострадавших от кибербуллинга рассказали, что чаще всего сталкивались с негативными комментариями под постами (более 60%), агрессией и оскорблениями в онлайн-играх (50%), а также травлей на форумах и в чатах с незнакомыми людьми (более 40%).

Жертвы отмечали, что распознавали кибербуллинг, когда агрессивное поведение и оскорбления повторялись многократно (62%), а также когда они происходили в общих чатах на виду у всех (59%). 57% респондентов подчеркнули, что оскорбления не были случайными, а писались намеренно.

Более половины (57%) считают, что осознание последствий насмешливых или дерзких комментариев в Сети поможет существенно сократить случаи кибербуллинга. 24% опрошенных полагают, что поддержка друзей также может снизить агрессию в сети.

В моменты написания негативных комментариев или сообщений агрессоры чаще всего ощущают усиление негатива к окружающим (27%), испытывают сложности в построении взаимоотношений с людьми (23%) и теряют доверие к миру (20%).

Исследование показало, что юноши чаще склонны писать негативные комментарии и сообщения в Сети (62%). Большинство агрессоров проживает в крупных городах с населением от 1 млн человек (79%). В рамках «Месяца осведомлённости о кибербуллинге» VK и партнёры реализуют ряд инициатив.

«В этом году VK акцентирует внимание на том, что каждое слово и действие в Сети может иметь последствия — как для других, так и для нас самих», — говорится в сообщении компании.

На информационном портале будет доступен интерактивный квиз и историческая справка об известных личностях, подвергавшихся травле. Совместно с благотворительным проектом «1221» VK запустил анонимный чат для молодёжи от 12 лет до 21 года, где можно получить бесплатную консультацию психолога.

Напомним, в прошлом ноябре VK тоже проводил «Месяц борьбы с кибербуллингом». Тогда к этой инициативе впервые присоединилась «Таврида.АРТ», крупнейший проект поддержки молодых деятелей культуры и искусства в России.