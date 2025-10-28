MediaLive Forum & Award: В Москве лучшие проекты в сфере рекламы наградят премией «МедиаКульт»

22 ноября в Москве состоится MediaLive Forum — ключевое событие для профессионалов в маркетинге, рекламе и медиакоммуникациях. В рамках форума пройдёт церемония премии «МедиаКульт», которая отмечает самые смелые, эффективные и вдохновляющие проекты отрасли.

«Участие открывает отличную возможность продемонстрировать свои проекты, изучить передовые подходы в маркетинге и поделиться опытом, а также укрепить экспертизу на рынке. Это значимое событие, которое поможет формированию новых высоких стандартов, став драйвером как текущих инициатив, так и долгосрочных стратегий», — подчеркнула Татьяна Пушкина, бренд-директор торговой сети «Лента».

Премия «МедиаКульт» выделяет инновационные решения, которые приносят реальные результаты, и создаёт платформу для обмена идеями между лидерами рынка. В этом году в форуме примут участие более 500 представителей бизнеса, маркетологов, инфлюенсеров и экспертов.

Деловая программа включает обсуждение актуальных тем, таких как «Лаборатория инноваций и трендов 2025–2026», «Influence-маркетинг: сила личного бренда и коллабораций», «Скелет рекламной кампании: как собрать успешную стратегию и внедрить» и других практико-ориентированных сессий. Среди спикеров — эксперты компаний LAMPA, BLINBERRY GROUP, «Европейская медиагруппа», ГПМ Реклама, АКАР, АДВ, GRASS, X5 Media, МТС AdTech и «ЭВЕРЕСТ».

