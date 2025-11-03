Балалайка была признана символом русской культуры на фестивале «Народы России и СНГ»

Русский народ обладает множеством культурных символов, отражающих уникальность его характера и творчества. Одним из наиболее значимых считается знаменитый инструмент балалайка. Об этом заявил заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко во время Международного фестиваля «Народы России и СНГ» на специальной сессии под названием «Балалайка: три струны русской души».

Заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко. Фото © Предоставлено Life.ru

«Именно символом национального академического музыкального искусства, символом нашей национальной отечественной музыкальной культуры, одним из самых ярких символов, собирательных символов является русская балалайка», — заявил Дмитриенко.

Особое внимание зрителей привлекло выступление студента училища имени Гнесиных — Андрея Майорова. Парень открыто признался, что увлечение балалайкой зародилось у него ещё в раннем возрасте, благодаря особой притягательности звучания инструмента. Сегодня молодой музыкант убеждён, что возможности балалайки практически неограниченны: она способна исполнять произведения любого жанра, будь то классика, джаз или народные мелодии.

Напомним, что фестиваль проходит на трёх площадках Москвы. Он проходит в столице с 31 октября по 5 ноября. Гостей ждут выставки, посвящённые историческому и культурному многообразию страны, а также мастер-классы и творческие встречи.