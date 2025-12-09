От «Бобра» до подтанцовки Булановой: В Москве наградили лауреатов премии «Герои Рунета-2025»

В Москве прошла премия «Герои Рунета-2025», где отметили самые значимые цифровые проекты, участников СВО, общественные инициативы и культурные явления, сформировавшие повестку российского интернета. В шорт-лист попали как волонтёры и предприниматели, так и вирусные мемы, трек «Бобр», подтанцовка Булановой, молодые блогеры и авторы технологий.

По словам Антона Горелкина, первого зампреда ИТ-комитета Госдумы и главы РОЦИТ, на премию поступило более 10 тысяч заявок и ещё 25 тысяч человек проголосовали в народном голосовании. Он подчеркнул, что Рунет в 2025 году ярко отразил гибридную войну против России: в цифровой среде также идут бои — от кибератак до борьбы за культурный код. Среди трендов — рост интереса к ИИ, отечественной культуре и научному контенту.

«Мы видим интерес к научному и научно-популярному контенту, к знаниям, и это для нас действительно важно. Уверен, что герои Рунета станут не просто лакмусовой бумажкой, не просто отражением того, что происходит в Рунете, но и зададут определенные тренды, прогнозы на будущее», — отметил Горелкин.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов отметил, что год стал переломным в развитии национальной экономики данных и в борьбе с кибермошенничеством: приняты новые нормы, внедряются технологии защиты, и рост количества преступлений начал замедляться. Особое внимание уделили проектам, поддерживающим языковое и культурное многообразие Рунета — от национальных шрифтов до доменных имён на языках народов России.

На пресс-подходе Герой России отец Киприан напомнил о важности признания ребят, участвовавших в операции «Поток», а приглашённые артисты рассказали о создании новых интернет-хитов. Например, Мария Янковская раскрыла, что песню Sigma Girl они с POLI полностью сделали за один день — от идеи до записи.

«Мы просто с POLI однажды списались, познакомились, увидели, что у нас много общего, и решили, что в будущем стоит сделать совместный трек. А уже в апреле мы снова поговорили об этом и решили полностью создать песню вместе. И получилось, на мой взгляд, очень хорошо», — сказала Янковская.

Ранее Life.ru писал, что в Саранске состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской Народной премии «Голос героев», в ходе которой наградили более 40 лауреатов из разных регионов страны. В рамках двухдневной программы состоялись медиаконференция, квест для школьников, благотворительный аукцион и мотивационная встреча.