Состоялось закрытие фестиваля театральных искусств имени Достоевского

В Великом Новгороде подошёл к концу XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского, который за пять дней собрал более шести тысяч зрителей. Об итогах масштабного события, объединившего 22 спектакля из четырёх стран, рассказали организаторы, включая президента фестиваля Михаила Пореченкова и губернатора области Александра Дронова.

«Как всегда, немножко грустно прощаться с Новгородом. Но время пролетит быстро и очень скоро мы снова встретимся здесь на юбилейном фестивале, подготовка к которому уже началась!», — отметил Пореченков.

Церемония началась с красной ковровой дорожки, по которой прошли звезды театра и кино, организаторы, гости фестиваля, в том числе Александр Мизев, Олеся Судзиловская, Виктория Шишкова, Сергей Дзебань, Светлана Бердичевская и другие.

Генеральный продюсер фестиваля Максим Королёв отметил, что планы на следующий форум очень амбициозные, хотя детали пока раскрывать не хочет. Заместитель губернатора Елена Кирилова подчеркнула, что географию фестиваля, охватывающую Великий Новгород и Старую Руссу, организаторы превратили в преимущество, создавая красивое театральное путешествие по местам, связанным с жизнью писателя.

Программный директор Светлана Бердичевская сообщила о большом успехе семейной программы и о том, что специально созданный спектакль-инсталляция «Николай Ставрогин. Пролог к премьере». В рамках церемонии закрытия были подведены итоги конкурсной программы «Перспектива», где лучшим был признан эскиз спектакля «Три» режиссёра Екатерины Половцевой, который будет реализован и показан на следующем фестивале.

