Песков отметил рост числа вопросов от молодёжи на прямую линию через Max

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на прямую линию главы государства Владимира Путина поступает большое количество вопросов, в том числе через новый мессенджер Max, где фиксируется много обращений в виде видео и других форматов.

Песков особо отметил, что на прямую линию стало поступать больше обращений от молодёжи и даже детей, которые активно используют мессенджер Max.

«Очень любопытно, что стало больше, скажем так, представителей молодого поколения и даже детей, которые используют Мax. Это отрадно видеть. Очень много видеовопросов от детей. Разных. Наверняка они найдут свое отражение в программе», — заявил Песков.

Кроме того, Песков прокомментировал использование искусственного интеллекта при обработке этих обращений. По его словам, нейросеть GigaChat лишь помогает специалистам обрабатывать большой массив поступающих сообщений, но ее работа находится под строгим контролем людей. Песков подчеркнул, что ИИ не заменяет сознание, и все материалы, сгенерированные нейросетью, тщательно проверяются группами специалистов, которые работают над обращениями круглосуточно, чтобы минимизировать возможные риски ошибок, связанных с работой искусственного интеллекта.

Ранее оператор колл-центра прямой линии главы государства рассказал, что к президенту уже обратилось большое количество пенсионеров, жалующихся на телефонных мошенников. Они просят запретить подобные звонки пожилым гражданам.