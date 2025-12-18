В Гостином дворе во всю идёт подготовка к завтрашней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Видео с места публикует пресс-служба Кремля.

«В Гостином дворе идёт активная подготовка к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир завтра в 12:00 по московскому времени», — сказано в публикации.

На видео площадка выглядит полностью готовой. Сейчас работники и Дмитрий Песков делают последние штрихи перед завтрашней прямой линией с участием президента. Также нам показали коридор, по которому Путин будет выходить к гостям мероприятия. Кроме того, Песков на видео даёт интервью, о содержании которого, однако, пока ничего не известно.