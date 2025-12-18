Кремль показал видео подготовки к прямой линии с Путиным в Гостином дворе
Обложка © Telegram / Кремль. Новости
В Гостином дворе во всю идёт подготовка к завтрашней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Видео с места публикует пресс-служба Кремля.
Подготовка к прямой линии. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«В Гостином дворе идёт активная подготовка к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир завтра в 12:00 по московскому времени», — сказано в публикации.
На видео площадка выглядит полностью готовой. Сейчас работники и Дмитрий Песков делают последние штрихи перед завтрашней прямой линией с участием президента. Также нам показали коридор, по которому Путин будет выходить к гостям мероприятия. Кроме того, Песков на видео даёт интервью, о содержании которого, однако, пока ничего не известно.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин уже вторые сутки до глубокой ночи сидит над вопросами, которые будут звучать на завтрашнем мероприятии. Известно, что на данный момент граждане прислали уже более двух миллионов заявок.
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